息影30年的「紅姑」鍾楚紅，鮮少在螢光幕前曝光，如今似乎復出有望。她所拍攝的染髮產品廣告30日上架播出，廣告中的她，肌膚光滑白皙、風韻猶存，依舊維持優雅的女神風範。對於未來是否有意願復出？她也鬆口了。

鍾楚紅一頭微卷及肩的黑色秀髮，露著淺淺微笑，尤其招牌彎月的笑眼，依舊美貌如昔、風采不減當年。另一幕是身穿黑色禮服，她微低頭輕撥秀髮，自信的燦笑流露出優雅女神的姿態。許久沒有動態作品的鍾楚紅，短短35秒的廣告曝光之後，隨即造成話題。

60歲鍾楚紅風采依舊。（圖／攝自 50惠—日本養髮概念YT）

鍾楚紅抱著貓咪甜笑。（圖／攝自 50惠—日本養髮概念YT）

保養得宜的鍾楚紅依舊動人。（圖／攝自 50惠—日本養髮概念YT）

紅姑罕見復出拍廣告，其團隊也不容小覷，有電影《情書》導演岩井俊二以及殿堂級美術指導張叔平，這夢幻鐵三角組合叫人眼睛一亮，將60歲的鍾楚紅拍得十分唯美。被問到是會否考慮復出幕前，她俏皮回答：「哪怕比較困難，要看劇本有趣的程度吧！像這次跟岩井俊二導演合作就很有趣、也很吸引我。」、「我很喜歡他的電影中描寫的愛情觀，永遠帶著一點遺憾，還帶有一種很青春的浪漫。」間接鬆口對於復出拍戲的態度並不排斥。

電影《情書》導演岩井俊二。（圖／攝自 50惠—日本養髮概念YT）

鍾楚紅的笑容依舊燦爛。（圖／攝自 50惠—日本養髮概念YT）

鍾楚紅的女王氣場不減當年。（圖／攝自 50惠—日本養髮概念YT）

坐在沙發上的鍾楚紅怡然自得。（圖／攝自 50惠—日本養髮概念YT）

號稱「香港第一美人」的鍾楚紅，在80年代炙手可熱，包括《男與女》、《縱橫四海》、《秋天的童話》都是經典作品，還兩度拿下亞太影展最佳女主角殊榮，直至1994年宣布息影後，消失在螢光幕前，鮮少更新社群動態，粉絲只能偶爾從其他名人貼文中，看見她身影，也難怪新廣告30日一出爐，立刻受到關注。