網友們看到原PO的鈔票，紛紛留言「聚寶盆嗎」、「看來你的酒癮跟檳榔癮很大」。(圖／爆廢公社)

不少民眾都有抽菸喝酒，甚至是吃檳榔的習慣，幾年下來累積的花費也相當可觀。就有一名男網友表示，自己每次犯癮時，就把錢投進油桶內，2年後的累積金額讓網友一看，直呼根本是聚寶盆。

男網友在社團「爆廢公社」發文表示，自己平日不抽菸，但會喝酒吃檳榔，每次犯癮時，就會把錢塞到油桶裡面，當作把錢花進去，從50元硬幣塞到百元鈔、千元鈔，就這樣塞了2年、2個油桶，之後取出來時，看到裡面的金額成就感非常高。

透過照片可以看到，原PO從2個油桶取出的鈔票難以估算，500鈔票和千元鈔加起來至少上百張，他也高興表示，剛好10月要出國玩，額外多了一筆錢。

網友們看到照片也都驚呆：「這個存法會季配息嗎」、「這是聚寶盆嗎」、「現在才知道原來錢存油桶還會自動生利息」、「看起來你檳榔跟酒吃得很兇啊」、「果然"油"水很多」、「這個是不是叫做阿嬤的存錢筒」、「這還叫小錢，看起來原PO非常有錢」、「我現在有動力戒菸酒了」，還有人揶揄：「好多錢啊，可以去墾丁了」、「一桶金~~國旅5天就見底」。

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