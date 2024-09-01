京華城弊案引起社會大眾關注，民眾黨黨主席柯文哲因涉貪汙罪嫌遭聲押，據悉，由於檢察官聲請限制閱卷，昨8月31日晚間確定不會開羈押庭，台北地院於今(1)日上午8時30分預計先開閱卷庭，請檢察官到庭釋明限制閱卷的理由後，才會讓當事人開始當庭閱卷。柯文哲是否收押必須經過限閱庭、律師閱卷、律見，最後於羈押庭做出裁決，因此，8月31日深夜、今(1)日凌晨及上午都不會開庭，最快今(1)日下午開羈押庭，柯文哲與台北市前副市長彭振聲得於北院候審室內睡1晚。

回顧整起案件，北檢偵辦京華城弊案，8月30日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、及包括柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬2名證人。昨晚請回陳及謝，8月31日清晨向法院聲押禁見彭。

柯文哲移送北檢複訊後，過10分鐘即因認爲逮捕程序有問題，馬上委由律師鄭深元向法院聲請提審。北院8月31日上午10時20分召開提審庭，約11時結束。

柯文哲在提審庭最後表示，從8月30日早上7點多開始搜索，中午1點多開始在廉政署訊問，問到凌晨2點多，問了一整天，還拿不相關的問題來問，檢察官沒有考量當事人的個人狀況、時間，這個制度和做法是不對的。

法官裁定聲請駁回，柯文哲並解返北檢。裁定指出，本案柯文哲既經傳喚或自行到場，檢察官亦確有就京華城案訊問聲請人之事實或訊問之意，檢察官並於訊問後主張柯文哲有羈押之原因及必要，核與同法第228條第4項之規定相符，是本件所為之逮捕，應屬有據。

北檢表示，本案經檢察官訊問柯文哲、彭振聲後，認2位被告均涉犯貪污治罪條例第 4條第1項第5款之公務員違背職務收賄及同條例第6條第1項第4款之圖利等罪嫌。

犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，且所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，爰依法向法院聲請羈押禁見。

★未經判決確定，應推定為無罪。