暑假結束，學生們收心回歸學習本分。但近日市立高雄高級中學的高一新生們，人人都帶著行李箱上學，奇妙的畫面引起網路熱議，更有人戲稱要去高雄中學國際機場登機，對此老校友也揭露原因，表示開學沒準備行李箱會出事。

男網友在Threads上貼出短片，只見雄中高一新生們穿著制服，人手拖著一個行李箱進入校園，彷彿登機團要去畢旅。原來學生們會準備行李箱，就是為了要裝課本。

學生表示，學長姐們都會提醒新生，開學一定要帶行李箱，因為總共有57本課本要領，重量超過15公斤，若只有背包保證會搬到死。校方對此表示，雖然教室都有置物櫃，但因為校園是開放空間，憂心教材會被有心人士偷走，因此也要求學生把課本帶回家。

不少老校友也紛紛回憶：「雄中傳統啊，好懷念」、「不拿行李箱真的沒辦法帶回家，雖然很多書都用不到」、「當初住家離學校只要10分鐘，照樣要拿行李箱...」、「記得就是之前有校外人士到教室偷課本拿去回收，學校才會要求帶回家保管」。