民眾黨主席柯文哲爆出在台北市長任內捲入京華城弊案，31日北檢訊後依貪污罪向法院聲請羈押禁見。事實上，在30日柯文哲出事，當庭遭到逮捕後，網路上就出現許多迷因哏圖嘲諷柯文哲，甚至有網友歌手改編張懸（焦安溥）歌曲《寶貝》，寫出一首《保北之歌》大酸柯文哲涉貪。

網路歌手徐小花有著甜美外表，31日她在threads放上自己跑到北檢自彈自唱的影片，並向柯文哲喊話：「阿北你聽到了嗎？」歌詞內容則是改編張懸的《寶貝》，將歌詞改為「我的保北保北，給你一點禁見，讓你今天不好眠，我的小佩小佩，看看那些北檢，讓你見識這世界，啦啦啦啦啦啦我的阿北，倦的時候有小草陪，啦啦啦啦啦啦我的小佩，要你知道倒大霉～」

歌詞內容狂酸柯文哲和她的妻子陳佩琪，並發文邀請另外一位網紅和她一起唱。影片曝光後，網友紛紛留言笑稱：「太有才了」、「笑死我到底聽了什麼」、「又在浪費才能」、「這歌寫的很靠北邊」、「太有才華了」、「不要把才能浪費在這裡啦！」

此外，針對柯文哲被北檢聲請羈押禁見，民眾黨也在臉書上發出聲明強調，柯文哲擔任台北市長期間，清廉自持。針對京華城一案，過程完全依法辦理全程公開，卻遭台北地檢署認定有違背職務之圖利行為，令人難以理解。而被指收受賄賂，則是毫無相關依據，並稱柯文哲配合調查竟遭構陷羅織罪名，民眾黨呼籲法院秉持獨立公正之原則，依證據秉公審理裁判。

★未經判決確定，應推定為無罪。