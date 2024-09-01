去年鳳小岳創作了一首歌〈從今以後你自由了〉、拍攝了一部電視作品《人生清理員》，探討失去、離別與道別，或多或少也解答了二十出頭時鳳小岳對於生命的疑惑，也更知道怎麼面對道別，而且有更多人陪在一旁，藉由各自的能量互相扶持成長。

「我覺得我更明白自己，感受來的時候必須要去讓它自然而然地流露，我覺得就是不要迴避自己的感受，因為那些東西是自己本來就該有的，很多人不願意承認自己是不快樂的，我覺得《人生清理員》裡面大川這個角色就是，什麼事都要對抗，最後倒楣的都是自己，我們會希望世界可以更公平更美好，他就是希望可以找到解決方法的一個人，所以這個角色演起來非常過癮、非常好玩，台詞劇本寫得非常好，然後裡面的每個演員彼此互相療癒，所以拍起來特別溫馨，很像一家人，好像我們認識很久了，然後大家都有自己平常生活的問題，而且其實這些問題都滿嚴重的。」

（圖／林士傑攝）

「我覺得大川這個角色誰來演都可以，然後我很榮幸演到了他」，每個人身在社會都有傷口，也都得帶著心裡的傷口應付社會對我們的各種要求，要怎麼面對跟處裡也是門課題，「大川」這個角色能讓很多人感同身受，而且甚至會觸發到平常不願意承認的那個隱晦的深處，可能就只是盲點，但就會讓自己彆扭，其實誰不希望自己能夠成為更好的人，找到化解的方法，然後積極面對，聽起來很通俗，但不是每個人都能坦然，或許可以在大川身上，找到自己不願意觸碰或是不想觸碰的那塊。

「我覺得滿玄的，就是我每一個人生階段所演的角色，好像冥冥之中我就是一定要來做這件事情。我覺得它會有一個很強烈、很自然而然的一個信念感，所以這一點我是被祝福的，當演員需要被祝福……被一些大自然的力量祝福吧，因為有時候真的很靠運氣，然後各式各樣的考驗、它又是一個團體生活狀態，演完了嗎？對，然後你又要把自己的生活過好，所以我來到大川這個角色的面前的時候，就有一種冥冥之中『我好像很了解你』的那種心理狀態，然後可以跟自己的心裡面的那個大川說『好，我要來好好面對你了』，我覺得這個狀態自己講其實都還是滿感動的，特別是跟那些演員一起合作，金士傑老師……然後宋芸樺是一個特別會把人從負能量帶出來的一個人。」

（圖／林士傑攝）

鳳小岳覺得戲劇絕對有一個療癒的附加作用，古希臘悲劇那麼悽慘極端，看這種戲就會覺得「其實我的問題沒有那麼嚴重」，演出的人下了戲回到自己的生活，上了戲又開始對觀眾不斷提醒不斷療癒，不斷跟看戲的人說「很多傷害是可以避免的，回去好好過自己的生活吧」。

「其實生活可以過得很美好，活著就是一門藝術，生活就是一門藝術，所以看你要怎麼活，然後大家會覺得好像做藝術的人本身也好像比較執著於某一件事情，這個是我覺得自己能夠稍微體會的，特別是年輕演員的時候，我會覺得執著在演戲的這個意義，但它其實應該是一件很平凡的事情，然後那份執著我覺得很幫助創作的探索，因為它帶你前進，但是之後你要回到一個比較鬆弛的感覺……所以我很喜歡看長輩演員們演戲，你看他們眼睛裡面的一絲一動，你就會覺得『哇，怎麼那麼多東西』，都不用太多做什麼，然後他們對於各式各樣的人物關係的情感，都那麼的細膩。」

「我覺得成為一個演員真的要花一輩子的時間，可能要二、三十年，所以我很榮幸現在稍微對演戲、跟生活可能有一點點的心得，但是我知道就是在戲劇領域裡面，它的創作力跟想象力的水是多麼的深，所以就繼續探索吧，我覺得也是透過這個作品，它像是我自己人生的一個里程碑。」

（圖／林士傑攝）

算算鳳小岳2008年演出第一部電影作品《九降風》，至今已經過了十多個年頭，還在學、還在從前輩們的眼神中體會細膩，專訪中鳳小岳除了暢談對人生、身為演員的心得，聊到演出《人生清理員》時對作品、對演員們的合作。身為音樂人的鳳小岳，也聊到自己喜歡的創作理念，透露自己崇拜印度演奏家的……「我覺得做藝術這件事情，它本來就沒有什麼絕對，而且到最後其實就是要找到可以跟社會大眾溝通的橋梁、以及共鳴」請打開時周大紅人YouTube頻道(https://reurl.cc/4QmVGX)以及PODCAST頻道(https://reurl.cc/RjM7An) ，讓演員、音樂人鳳小岳告訴你。

（圖／林士傑攝）

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