女團「MEME秘密」由小楓、笑笑、草莓、筱緹、安汝、語萱，一共6位選自台灣職籃T1聯盟浪live電豹女啦啦隊女神所組成，今年6月正式成軍推出唱跳單曲〈MY BLACK EYES〉。日前6人一起接受時報周刊CTWANT專訪，提到歌曲在Youtube上點閱數尚未破萬，隊長小楓直言：「我們不買流量、不買點閱率，一切都是靠自己努力，去面對面宣傳，會用各種方式尋求曝光。」

2022年徵選加入的草莓，是亞洲舞王羅志祥潮牌店員工，她透露最近為了宣傳新歌，這個月幾乎都沒排上班，只為了一圓唱跳女團夢想。不過草莓也意外被團員爆料難相處，「她剛進來大家覺得很難相處，也不太講話，有次帶學妹去團遊，問學妹，大家都說草莓很可怕」。隊長小楓也說：「我理解草莓不講話臉很兇。」草莓則自爆，為此特別做了醫美：「我有去打微笑線，花了幾千元，就怕大家覺得我不開心。」

隊長小楓表示她們不買流量點閱，一切靠自己。（圖／焦正德攝）

至於草莓和同隊球星陳孝榕被本刊拍到一起回家，兩人緋聞曝光後，草莓親揭和陳孝榕關係：「現在算是觀察期，就像S.H.E的歌曲一樣〈戀人未滿〉。」對此，小楓也幫忙緩頰：「當時看新聞也不會怎麼樣，就覺得是朋友，陳孝榕是我們的師兄，是第一個簽進我們公司的人。」眾團員們也幫腔表示近期全都忙著練歌、練舞、工作，根本擠不出時間談戀愛，「大家每天都黏在一起，空檔時間不會超過1小時」，小楓更自嘲：「我連乳溝都擠不出來，怎麼會擠得出時間？」

草莓自爆因為臉太兇，為此特別做了醫美打了微笑線。（圖／焦正德攝）

提到職棒樂天啦啦隊因為欠薪，讓許多啦啦隊女孩生活過不下去，MEME成員們則透露，其實職籃的場次更少，所以女孩們都身兼數職，除了會在專屬平台直播外，隊長小楓是一位兼任DJ，也接了不少商演維持生計、笑笑則是有著9年資歷的有氧老師、草莓是亞洲舞王羅志祥潮牌店員工、筱緹更是一位專業的編舞老師，手上有不少演唱會工作、安汝在非球季則是專職舞者、而語萱是一位老闆娘，在中壢開有一間服飾店。

笑笑除了是啦啦隊成員外，更是有著9年資歷的有氧老師。（圖／焦正德攝）

筱緹是專業的編舞老師，手上有不少演唱會工作。（圖／焦正德攝）

安汝除了是啦啦隊員、專業舞者外，近期也解鎖綜藝節目。（圖／焦正德攝）

年紀輕輕的語萱已經是一間服飾店的闆娘。（圖／焦正德攝）

為了讓新歌積極曝光，身兼有氧老師的笑笑說：「我每次教課結束時都放新歌讓學員收操，或是教課時放一小段，也會請學員上YT衝點擊。」至於團內舞蹈擔當的筱緹，則放話只要MV點閱每破1萬，就推選MEME1位成員出來拍健康美的寫真，讓粉絲們大飽眼福。

小楓、笑笑、草莓、筱緹、安汝、語萱，一同組成女團推出唱跳單曲〈MY BLACK EYES〉。（圖／焦正德攝）

此外，MEME將在近期推出第2首全新單曲，不過經紀公司卻放話將會有成員被淘汰，小楓坦言：「老闆已經放話可以有別人當隊長，大家這陣子皮繃很緊。」

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