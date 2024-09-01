銀行房貸「限貸令」引起糾紛及民怨日益擴大，儘管央行及政院急喊沒有發出「限貸令」，但這場史無前例的房貸「拉緊報」早已引爆。CTWANT記者採訪2位準備交屋的購屋族，還原5月至今跑銀行申貸碰壁、被踢皮球的過程，怒轟政府「一下打房，一下新青安利多」，任由市場失控，無辜的申貸戶莫名其妙遭刁難，「這就是政府希望的居住正義、安心成家嗎？」

D小姐3年半前買下位於新北市新店央北重劃區預售屋，總價約1500萬元，原本預計今年底可以交屋，她開心不已，沒想到碰上史上最嚴限貸令。D小姐告訴記者，她今年5月建商提供包括兆豐在內3家銀行，讓承購戶挑選對保，因3家銀行中，僅有兆豐能做新青安房貸，所以她選了兆豐。

D小姐月薪逾5萬元，未婚，無信用不良紀錄，存款、股市、已到期儲蓄險保單逾300萬元，預計新青安貸款40年，儘管如此，仍被要求沒有保證人只能貸75成。她說，與銀行溝通及對保過程中，行員還推了房貸壽險、信貸等業務，並且以「送你一張信用卡」要她辦信用卡，讓她很無言。

現在準備交屋欲申請房貸的民眾，儘管已貨比三家，最終恐怕都還是被迫接受高利率、低成數、遙遙無期撥款時間，甚至還要搭配其他產品才有可能貸得到。（圖／黃耀徵攝）

因為對保的3間銀行只有兆豐有新青安，D小姐的同一社區半數以上承購戶都選兆豐，「像我這種什麼都不想辦的，兆豐也不差我一個！」她自嘲不是好客戶，決定多問問其他銀行。

約莫5月底，她先後走訪了第一銀、合庫、華南銀行，當時還沒出現「限貸令」一詞，但從部分行員口中聽到「送件很多」，甚至有些一定要搭配其他產品，例如房貸壽險。後來她找上華南銀行，申貸條件與兆豐差不多，一樣是最低利率2.185%，不用保證人和房貸壽險就能貸8成，開辦費5000元，不過社區門牌還沒出來，只能先估好條件。

「原以為這事就告一段落，沒想到7月2日，華南銀行窗口連打3、4通電話，告知7月後優惠房貸方案沒了，開辦費調漲成1.8萬元，非新青安額度的房貸利率，要調升到2.44%以上。」D小姐無奈說，當時還不知道銀行有「滿水位」問題，她做房仲、銀行的朋友也納悶為何貸款環境突然變差。

最後，7月5日她找到了還沒受到「爆量」或「內部控管」影響的合庫另一間分行，開辦費2000元，非新青安額度的房貸利率2.228%，不用保證人和房貸壽險，可貸8成，在完成驗屋後，於8月底對保。

D小姐好不容易鬆口氣，但8月後限貸風暴越演越烈，據了解，該合庫分行水位也已滿，新案件仍要排隊撥款，讓她再度提心吊膽，雖然該分行告知她的案件已經登錄在案，撥款前不會有變數，例如利率突然調高或撥不了款，「但國內從未發生過『房貸水位滿』，未來的事，誰都說不準，也不是基層行員能決定的。」D小姐只能期待，儘早撥款，儘早了卻一樁心事。

新青安房貸政策遭批淪為炒房工具，其實一開始就是急著推出、配套和通盤考量不足，造成房市熱度飆高。（圖／報系資料庫）

經過這3個月的折騰，D小姐痛批，政府沒有完整配套的政策很是擾民，一下打房，一下又為選舉釋放新青安利多，卻未對市場數據做通盤了解，結果上半年成交量爆量，又要各銀行想辦法降溫房貸，「投機客爛，政府也沒好到哪！」

另一位也準備近期交屋的M先生告訴CTWANT記者，他6月時詢問過建商配合的2家銀行，都說新青安沒問題，貸款8成有機會，完全沒有「水位要滿或不對勁的氛圍」，但8月中限貸令出來後，這2家銀行隨即停止承接新青安與新房貸的申請，讓他措手不及，趕緊去找第3家銀行。

M先生說，第3家銀行很明確地告訴他，「經濟條件沒問題，但沒有新青安可貸，而且只能貸7成，如果貸7成5，要努力看看，但不一定貸得到。總經理管得很緊，因為政府在盯。」就連行員自己也說，「政府這波太突然，有錢炒房的人根本打不到，慘的都是首購或自住。」

貸款卡關的民眾，馨傳不動產智庫執行長何世昌建議可往小型銀行詢價，另外像是農漁會、信合社、壽險公司等不受《銀行法》約束，可多詢問。（圖／CTWANT資料室）

M先生氣憤表示，政府跟央行不要再睜眼說瞎話，什麼「不會有限貸令」、「不影響自用住宅購屋」，都是屁話！實際上去銀行得到的答案都是「拒接」，「房價飆漲管不住，我們已經很無奈，現在要合情合理合法貸個款，都要被刁難，這就是政府希望的居住正義、安心成家嗎？」

馨傳不動產智庫執行長何世昌建議受「限貸令」影響的購屋族，可以嘗試以下5招取得貸款。1.多問幾家銀行，同一家銀行也可詢問不同分行。2. 可以試試找農漁會、信用合作社或壽險公司貸款，「目前人壽較好貸，但每個方案的額度較少，可能要同時辦多個方案」。3.目前已有不少銀行調高利率到3%以上，若真的急需貸款，也只能先求有，過幾年再轉貸。

4.向銀行購買房貸壽險或理財商品，幫行員做業績，不過何世昌不太推薦這方式，「因為搭配銷售的理財商品通常很雷，且不是每個人都需要房貸壽險，他也提醒，房貸壽險要身故或完全失能才有理賠」。5.如果是買成屋，可以跟賣方協調改為「期約交易」，約定明年初再辦理貸款、交屋，銀行限貸難題或許能在新的年度有所緩解。

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