台灣詐騙集團猖獗，手法也是不斷翻新，讓人防不慎防。近日有網友貼出LINE對話，騙徒以「剛搬到你樓上」為由進行搭訕，未料踢到鐵板，原PO回了一句話後，讓騙徒當場閉嘴逃跑，不敢再私訊。

原PO在社團「爆廢公社」分享了LINE對話，表示自己某天突然收到陌生人的訊息，對方表示自己是剛搬到樓上的新鄰居，下個月預計拆除牆壁，屆時可能會打擾到人，因此會提前通知，試圖以此打好關係。

原PO沒有多想，馬上反擊「北七逆？老子住透天，哪來的樓上」，見騙徒沒有回答，追擊補上一句「還是你要在我家頂樓加蓋，那來找我講啊」，從此騙徒再也沒有傳訊息了。

原PO感慨，現在的詐騙話術真的無奇不有。不少網友看到後紛紛留言：「這新梗耶，給過」、「7月欸兄弟，你家樓上很熱鬧齁」、「我也遇過，對方說他搬到11樓，啊我們這棟也才9樓，哪來的11樓」、「我也收到過，想說怎麼可能剛搬來就有我的手機還可以加LINE，才發現有鬼」、「我也遇過，一模一樣，不回他就不會死心，一直傳長輩圖說早安」、「可以回答我家樓上是公媽廳，請問您是哪位祖媽」、「這種就是放長線釣大魚的類型，聊開了就會開始下套騙錢了」、「我以為只有買東西賣東西領養貓狗認錯人，現在連裝潢都有了...」、「今天早上才收到耶，說搬到我樓下，小孩晚上有點吵，問我們做什麼的，我住一樓耶...」。