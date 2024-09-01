55歲婦人小萱（化名）有過2段婚姻，身為2個孩子的母親，因中風導致左半邊無知覺，並且行走不便，領有中度身心障礙證明，她因無謀生能力，名下也沒有財產，僅能以每月津貼6620元過生活，因此依民法請求2名孩子（A、B），均按月給付扶養費8277元，直到她死亡之日為止。

法院審理，孩子A指控，母親從他不到1歲時，就已離婚並離家，沒有扶養過他，雙方也很少見面。孩子B也指控，1988年母親離婚後就沒有扶養過他，沒有聯絡也未再同住。母親無正當理由未盡扶養義務，並且情節重大，他們因而請求免除扶養義務。

法官考量，小萱因病而無謀生能力，名下亦無財產可維持生活，根據調閱相關資料顯示，小萱的主張為真實，並且2個孩子對此也不爭執。

孩子A的父親證稱，1992年就與小萱協議離婚，約定孩子由他單獨監護，小萱從離婚後，就沒有給付扶養費，或是給他錢扶養，孩子從小到大的學費、生活費，都是由他支付，小萱有來看過孩子約3、4次，來的時候也沒有給過。

孩子B的姑姑則指出，孩子的父母是在1998年離婚，約定孩子由父親單獨監護，離婚後孩子就同住在老家，從小到大的扶養費、生活費，都是孩子的父親或她支付，小萱沒有支付過，她也沒看過小萱來探視孩子，但有聽她媽媽講過，在離婚不久有來看一次，之後就沒有聽說。

法官認，小萱在2個孩子成長過程中，無正當理由而未盡扶養義務，並且情節重大，若仍由他們負擔扶養之責，明顯有失公平。日前依法宣判，小萱請求給付扶養費，為無理由，予以駁回。2個孩子請求免除扶養義務，為有理由，應予准許。可上訴。