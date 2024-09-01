男子阿國（化名）在2023年用電腦設備，執行人工智慧（AI）繪圖，生成女童及少女裸露胸部、下體的影像檔，彙整成多個PDF檔的數位寫真集，儲存在行動硬碟，再到網路賣場，以每本99元販售，並標註「高中生、蘿莉」等關鍵字，共賣出10多本獲利1386元。後來遭民眾檢舉，被警方依法送辦。

法院審理，阿國對於犯行坦承不諱，做出犯行時年僅28歲，年紀尚輕，以AI繪圖軟體製造兒童及少年性相關的虛擬人物圖畫，並於網路公開兜售，陳列期間並非長，並且售出數量及獲利有限。

而且，並無實質被害人，阿國的惡性及犯罪情節，顯與拍攝或製造真實兒童及少年性影像之手段，尚有重大差異，若依兒童及少年性剝削防制條例，第38條第3項後段、第1項規定，科以最低法定刑，仍有情輕法重之憾，堪認阿國犯罪之情狀，顯可憫恕，依刑酌減其刑。

法官審酌，阿國製造兒少性相關，客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫，並在網路上任意販賣，刺激觀看者慾望，增加兒童及少年受害之風險，與維護兒童及少年身心健全發展之普世價值相違。

法官認，考量阿國始終坦承犯行，並且無前科紀錄，素行尚佳，而且阿國犯罪之手段尚屬平和，也沒有真實被害人。

日前依法判決，阿國犯販賣兒童及少年與性相關，而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫罪，處有期徒刑7月。緩刑2年，並應向公庫支付3萬元，及接受法治教育1場次。緩刑期間付保護管束。可上訴。

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。