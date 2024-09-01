（07:35更新，補充內文）2024美國網球公開賽來到第6天賽程，混雙大會第7種子台灣謝淑薇／波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）面對墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）／岡薩雷茲（Santiago Gonzalez），在先輸盤1的情況下逆襲，以6比7（4）、6比4、10-6獲勝，晉級8強。

謝淑薇在今年美網女雙、混雙分頭出擊，可惜女雙和比利時梅騰絲（Elise Mertens）首輪出局，努力在混雙爭取奪冠機會，台北時間1日清晨兩人在7號球場單日最後一場賽事登場，第1盤率先破發，但隨後也被對手破發而失去優勢，雙方一路互保，該盤尾聲又是互破發球局，也進入到搶七，搶七局謝淑薇組合連掉2個發球分，被對手打下4比0攻勢陷入落後，也讓出首盤。

第2盤謝淑薇和傑林斯基利用默契和戰術尋求突破機會，兩人在第7局破了對手發球局，隨後在謝淑薇發球局，兩人的戰術是傑林斯基在網前伺機攻擊也執行的不錯，打出讓謝淑薇做出膜拜動作的好球，拿下這局後取得5比3領先，隨後第9局謝淑薇組合40比0握有個破發點兼盤末點優勢，不過被對手連下4分保發，第10局傑林斯基保發，也將戰線延長到搶十。

比賽過程中雖然傑林斯基因為幾顆球沒打好有點情緒敲了球拍，不過都能即時調整過來，持續在網前把握機會發動攻勢，搶十謝淑薇和傑林斯基中段一波連得4分再度打出領先氣勢，並以9比6出現賽末點，這時歐兒摩絲回擊掛網，也讓謝淑薇／傑林斯基拿下比賽勝利，繼續朝兩人今年度第3座四大賽冠軍前進。