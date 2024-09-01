有些人不喜歡苦瓜的苦味。中醫師王大元表示，苦瓜含有胜肽等成分，有助於調控血糖、降低血壓及膽固醇，同時因含有維生素C，食用也有助於恢復元氣、緩解疲勞，不過，若已是中重度糖尿病或是腎病患者，則不宜多吃。

王大元在臉書「元氣中醫師 王大元」PO文表示，苦瓜是降火氣的首選蔬菜，也常出現在日本沖繩的特色料理中，像是雞蛋炒苦瓜、苦瓜漢堡、苦瓜飯糰等，早在清朝王孟英「隨息居飲食譜」提到「苦瓜清則苦寒；滌熱，明目，清心。」中醫認為苦瓜性寒，能消暑除熱、清肝明目、利尿涼血。

王大元表示，苦瓜算是一種健康食品，其內含有多胜肽成分，構造與胰島素相似，被認為可促進胰島素的分泌而調節血糖，也含有生物類黃酮素，能增加血管彈性，有助於降低血壓及膽固醇。同時苦瓜也富含維生素C，幫助烈日導致的皮膚曬傷，同時恢復元氣、緩解疲勞。

王大元表示，要提醒的是，苦瓜性寒，對於初期糖尿病的控制較好，若是已是罹病多年的中重度糖尿病患者，吃太多苦瓜反而容易傷身，建議仍須以藥物為主，再輔以食療控制。另外，腎衰竭患者吃太多苦瓜，可能導致高鉀離子而昏迷，所以適量即止，不要一次吃太多。