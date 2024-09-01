近日不少臉書用戶更新App後，原本藍底白字的Logo變為黑底藍字，一名女子見到更新後的顏色，直喊「黑化了」，貼文引起不少網友熱議，一票人以為手機壞掉，試圖重新開機改善，但也有部分網友再次更新後已恢復，針對臉書Logo「黑化」問題，臉書母公司Meta 表示，是技術問題引起的，用戶再次更新App就會恢復正常。

原PO近日於《Threads》指出，更新Facebook App後，經典藍底白字Logo不見了，變成黑底藍字讓她直呼「更新後直接黑化長這樣」，她要同事一起更新，結果大家都維持原來的藍底白字圖樣，但她說自己的手機也沒有使用深色模式界面，好奇怎麼了？

貼文曝光後，一票網友討論，「我以為壞掉，還重新開機」、「變這樣看起來好醜」、「再更新一次就會變回來了」、「我的原本也是，更新後就好了。」

據外媒《9to5mac》報導，Meta通訊經理阿諾德（Dave Arnold）表示，這是技術問題引起的，用戶再次更新App就會恢復正常。