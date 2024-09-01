菲律賓東方的雲簇正在發展，氣象署表示最快明天增強成今年第11號颱風「摩羯」，氣象專家吳德榮表示，各國模式預測周四至周六摩羯颱風在台灣附近，路徑可能從台灣旁邊掠過或直接登陸台灣，威脅不可小覷。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨紅外線雲圖顯示，菲律賓東方的雲簇、持續醞釀發展中，最新歐洲系集模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）模擬皆顯示，周四至周六(（5～7日）摩羯颱風在台灣附近活動，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸。由於屬期末模擬、模式繼續大幅調整中，其威脅不可小覷，應密切觀察。

氣象署則表示，菲律賓東方海面的低氣壓可能明天或周二增強成輕度颱風，有可能影響台灣，歐美模式預報差很大，要看颱風到台灣南邊時，會往南海或往北朝台灣陸地走，還要再觀察。

左圖最新（31日20時）歐洲系集模式（ECMWF）及右圖美國系集模式（GEFS）模擬皆顯示，周四至周六（5至7日）有颱風在台灣附近活動，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸。（圖擷自weathernerds）

吳德榮表示，今日至周三（1～4日）熱帶海洋氣團影響，天氣晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；午後中南部山區有局部雷陣雨，擴展至部分鄰近平地，偶有較大雨勢。今日北部氣溫24～37度、中部24～36度、南部23～36度、東部22～37度。

吳德榮說，周四至周六（5～7日）受摩羯颱風外圍環流或直接影響，天氣變化視颱風動向而定，模式調整中，需再觀察。