民眾黨公開「搜黨部影片」 提3點質疑北檢違法 ‪@ChinaTimes‬

民眾黨主席柯文哲因於台北市長任內捲入京華城弊案，昨（8月31日）被依涉嫌圖利、收賄，遭北檢聲押禁見，民眾黨隨後發出聲明強烈譴責檢方；日籍媒體人矢板明夫表示，看了該聲明讓他十分驚訝，並直言民眾黨是全球罕見的雙標政黨。

矢板明夫昨深夜於臉書指出，按他對法治國家的了解，既然這起案件已進入司法程序，那麼柯文哲究竟有無犯罪，今後透過柯的律師和柯本人，會有很多澄清機會。

這類案件若發生於日本，矢板明夫說明，犯罪嫌疑人所屬政黨為尊重司法，通常會先和犯罪嫌疑人切割，例如若有政治人物涉貪被收押，通常會先遭政黨停權，等司法證明無罪後，再將其黨員權利恢復，「但是，今天民眾黨的聲明卻主動把該黨和柯文哲綁在一起。」

民眾黨在聲明中強調，柯文哲擔任台北市長期間戮力從公，向來以台北市發展及市民福祉為最高原則，清廉自持。矢板明夫好奇，發這篇聲明的民眾黨幹部，憑什麼自以為清楚柯文哲在台北市長任內所做的每一件事，且用清廉自持當成結論，也有些太草率了。

另外，民眾黨的聲明還主張，京華城案的過程完全依法辦理，並批評檢方毫無相關依據，就指柯文哲收賄。矢板明夫認為，一個人有無違法、檢方的指控是否有證據，應由法官來判斷，一個政黨有何資格可斷言？而且，案件才剛開始審理，就發出如此聲明，不免有刻意誤導民眾之嫌。

矢板明夫想起一個多月以前，桃園市前市長鄭文燦的弊案爆發時，民眾黨立院黨團總召黃國昌隨即表示，整起弊案是地方到中央，為特定權貴提供量身打造的一條龍貼心服務；矢板稱黃的說法，是在司法機關判斷前，就先做出有罪的論，而且是在沒有任何證據的情況下，就指控鄭的身邊還有其他人犯罪。

對比黃國昌針對鄭文燦案的說法，以及民眾黨昨日的聲明，矢板明夫說，自己人被收押時，就暴跳如雷批評司法不公，別的政黨幹部被收押時，就先做有罪推論，「如此雙重標準的政黨，世界罕見。」

★未經判決確定，應推定為無罪。