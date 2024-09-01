道奇先發左投柯蕭（Clayton Kershaw）再度掛傷兵，他前一場對響尾蛇第2局因為左腳趾疼痛而早退（投球1局），總教練羅伯茲（Dave Roberts）隔日宣布柯蕭因為左腳趾骨刺必須進入15天傷兵名單，「腫脹得很嚴重，他幾乎無法走動了。」

柯蕭今年復健肩膀傷勢而缺陣大半個球季，直到7月26日才回歸投手丘，至今他有7次先發，留下2勝2負、自責分率4.50是生涯最差成績。36歲的柯蕭自從2020年疫情縮水球季以來就沒有投過完整的球季，本季道奇重金簽約大谷翔平、山本由伸，期望柯蕭也能在季末衝刺以及季後賽盡一份力量。

道奇81勝54負暫居國西龍頭，但是響尾蛇、教士只落後5場勝差，另外道奇也想確保國聯季後賽的主場優勢，必須壓過國中龍頭（目前是釀酒人）、國東龍頭（目前是費城人）的戰績。

如果不算大谷翔平，道奇現還有多位先發投手掛傷兵：柯蕭、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、山本由伸、萊恩（River Ryan）、梅伊（Dustin May）、席恩（Emmet Sheehan）、岡索林（Tony Gonsolin）。山本由伸正在投復健賽，梅伊、萊恩、席恩確定報銷，接受韌帶手術的岡索林尚有一絲希望在9月復出。