不少熱衷健身或瘦身的民眾鍾情於「全肉」飲食，對於無肉不歡的人甚為討好。英國一名家醫科醫師警告，這種目前仍頗為風行的飲食法只能當作特定人士或病患的短期療程，長期執行等於「玩火」，自曝於心血管疾病與失智風險之中。

全肉食飲食法（carnivore diet）只吃肉、蛋、乳製品等動物性副產品，號稱可從中獲得高蛋白質與豐富的維生素、礦物質，減少碳水化合物攝取量，還能降低血糖。這種飲食法受到不少網紅鼓吹，實行一段時間後感覺健康大有改善，還能減重，大受歡迎，甚至有人只吃生肉。

英國《快報》（Express）8月31日報導，著有《醫生的廚房》等健康食譜書籍的英國知名全科醫師（類似台灣的家醫科醫師）歐吉拉（Rupy Aujla），日前在他的播客節目直言警告，嚴格執行全肉飲食、同樣涉及低碳水化合物攝取的生酮飲食的民眾，要當心心臟、腎臟出問題，甚至可能有失智風險。

全肉食飲食法僅攝取肉類、蛋、乳製品等食材。（示意圖：shutterstock／達志）

歐吉拉說，最近有一項小鼠研究顯示，全肉、生酮這兩種飲食法恐怕會讓身體更容易發炎、催人老化：「研究人員觀察心臟、腎臟等重要器官的變化，這些臟器累積了衰老的細胞，導致全身出現發炎與毒性。免疫系統不會清掉這些細胞，也是人們不希望體內積聚太多的細胞，因為會讓全身系統發炎。」

歐吉拉醫師進一步指出，肉多菜少的飲食方式會導致營養不足，還可能增加「心臟纖維化與粒線體功能失調」。堅持全肉飲食者體內膽固醇濃度升高，令他憂心不已：「人們讓自己置身於心血管疾病甚至失智的風險之中。考量到醫界尚無對於奉行這類飲食法的人士進行長期研究，我認為這麼做是在玩火。」

他強調，以肉食為主的飲食法有其強項，例如促進血糖調節，若僅短期為之，對於真正無法耐受碳水化合物、蔬果的人士的確有好處。