聰明理財的關鍵策略之一在於妥善規劃投資，然而這並非一項輕而易舉的任務。晨星投資管理（Morningstar Investment Management）的副投資組合經理Nicolo Bragazza提出3項常見的投資失誤，建議投資人審慎注意，以避免造成不必要的損失。

首先，常見的投資錯誤之一是「預測市場動向」。投資人經常耗費大量時間，試圖根據通膨、利率變動與央行的可能反應，來預測市場的未來趨勢。然而面對宏觀經濟持續的不確定性，Nicolo Bragazza提議，投資人應專注於建立「應對市場力量」的多元化投資組合。這種多元化的投資組合應涵蓋不同的產業與資產類別，建立兼具防禦性與均衡性的架構。

第二個錯誤是「忽略估值」。Nicolo Bragazza強調，關注估值對於投資至關重要，這有助於投資人避免購買可能被高估的熱門產業。他以大型科技股輝達為例，受到AI浪潮的推動，輝達去年成為投資人的寵兒。然而，本季科技股卻成為表現最差的類股之一。過去1個月，科技七雄幾乎停滯不前，而標普500指數則上漲約1.8%。他建議投資人應避開估值過高的產業或個股。

第三個錯誤是「過度關注政治」。今年是選舉年，從台灣、印度到英國與美國等地，皆舉辦重要選舉。投資人往往關注選舉動態，並嘗試預測選舉結果將如何影響產業發展，進而影響特定公司。可是Nicolo Bragazza認為這種做法並不恰當。他建議投資人應關注基本面，因為從長遠來看，基本面才是影響投資報酬的關鍵因素。選舉往往只會造成短期的波動，而不會對市場產生長期影響。