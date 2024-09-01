民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，據了解，檢廉對於2019年到2020年，以及2023年的2筆金流，認為與京華城有不明對價關係，共近170萬元，還有報導稱，柯妻陳佩琪用ATM存入大筆現金。對此，立院民眾黨團主任陳智菡說，「原來柯文哲家庭連用ATM都有罪」，並批檢方既然都這麼大軍壓境、鋪天蓋地搜索了，就該拿出柯貪污的證據，讓他百口莫辯。

陳智菡今在臉書寫道，等了兩天，等到一個不明財產170萬元，「至於這筆錢到底跟京華城有什麼對價關係？相關金流？看不出來。」

陳智菡透露，陳佩琪強調每一筆錢都清清楚楚、明明白白、仔細地和檢方交代，當中有2018年柯文哲的選舉補助款、陳媽媽留下的手尾錢、柯上節目的出席費或稿費，只是檢方不願採信。

陳智菡表示，為什麼要聲押柯文哲，北檢什麼都還沒說，獨家新聞已經滿天飛，還有報導「賄聲賄影」地說陳佩琪有用ATM存入大筆現金，「原來柯文哲家庭連用ATM都有罪」。

陳智菡認為，要押柯文哲可以，既然都這麼大軍壓境、鋪天蓋地搜索了，就拿出柯貪污的證據，讓他百口莫辯，讓人民心服口服。

★未經判決確定，應推定為無罪。