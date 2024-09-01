兩性專家欣西亞，常在社群平台分享兩性、性愛等話題，還會解決網友婚姻的疑難雜症。近來在粉專曬出小三把正宮批評到一無是處的文章，氣到怒斥：「我在這裡刷兩巴掌讓妳清醒清醒」。

一名自稱是介入他人婚姻的小三，在臉書社團《外遇討論區》匿名發文，她表示自己原本有個美滿的家庭，因為婚姻關係複雜，罹患嚴重憂鬱症而離婚。但她之後成為別人的小三，誇讚出軌男孝順負責任，還是一名暖男，卻批評正宮「不會烹飪、不會打扮、不會撒嬌、不會溝通、不貼心以及尿道炎不能嘿咻」，才導致丈夫外遇。接著話鋒一轉又改口：「不過時間重來，我會好好珍惜自己擁有的家庭」，甚至強調：「成為第三者我也是很後悔」。

但小三這一番貶低正宮，為渣男找外遇藉口的說詞，卻讓兩性專家欣西亞看了冒火；列出3大點「提醒」，指出對方若夠愛她，絕不會讓她揹負小三罵名，當他在兩個女人之間拉扯時，就代表男方最愛的還是自己。而男人外遇多半是逃避生活壓力和現實婚姻，「沒肩膀沒擔當」，一方面享受家庭溫暖，一方面又在外偷腥卻不給名分，接著強調：「他最負責的其實是自己的老二和性慾」。至於男方頻頻抱怨正宮，欣西亞當頭棒喝，表示有哪個搞外遇的男人會一邊外遇一邊跟小三稱讚老婆。

欣西亞列出3大點「提醒」小三男人外遇真相。（圖／欣西亞和Shane任翔臉書）

欣西亞強調無論怎樣的女人，多數男人會分成內、外兩類；前者能娶進門共度一生，後者則是玩玩便罷，畢竟「正經跟不正經的女人，男人其實看得很清楚，也分得很仔細；跟有婦之夫的男人搞在一起的女人，會正經到哪兒去」。接著指出外遇男人的真面目，莫過於邊搞妳邊嫌妳髒，「嘴巴上說愛，骨子裡覺得妳下賤，帶不出場娶不進門，所以擺在外頭逞獸慾快活」。並向小三撂下狠話：「我在這裡刷兩巴掌讓你清醒」，接著呼籲所有女性：「千萬別做小三，那是男人糟蹋女人的開始」！