YouTuber蔡阿嘎今年6月突發出聲明開除資深員工蘿拉，事後也在影片中揭發對方利用AB合約，從中獲利三千萬，還跟廠商索取公關品，且價值高達上百萬。如今蔡阿嘎與其它團隊成員在Podcast揭露內幕，才發現原來蘿拉其實早就有預告，更提到對方的人際公關上的手段非常高明。

蔡阿嘎在最新一集Podcast中找來二伯及團隊核心成員大頭佛、蔡宗翰，大聊有關蘿拉事件的內幕。其中大頭佛表示，自己與蘿拉比起在座的人關係來得好一些且有私交，所以事件爆發後，她對蘿拉感到非常失望「哀莫大於心死」。

她透露，在2、3年前自己在與蔡宗翰、蘿拉聊天時，蘿拉就曾提到「3年後要財富自由」且會離開公司。而蔡阿嘎粗估了一下時間開玩笑說道：「她有照著她的步調」。接著蔡宗翰坦言，在發現蘿拉動手腳前都將對方當作好夥伴，因此當時還感到可惜，「妳離開了我怎麼辦，帶我走！」此話一出就被蔡阿嘎吐槽錯失與蘿拉一起「賺大錢」的機會。

蔡阿嘎在最新一集Podcast中找來二伯及團隊核心成員大頭佛、蔡宗翰大聊有關蘿拉事件的內幕。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

然而，面對部分網友好奇為何都沒發現？大頭佛解釋，蘿拉在做人際公關上手段非常厲害，甚至有次蘿拉為了與某客戶建立關係，連對方家的狗生日都會送禮物，「所以你要說我們沒發現，或是客戶都沒發現，（是）有可能，因為她前期會用非常大量的資源打到你的生活圈裡，我們就是這樣中招的」。

此外，大頭佛也發現蘿拉所交的朋友都不錯，「因為她都騙善良的人」，知道善良的人懂得感恩，並會在未來某一天給予回報。聽到這蔡阿嘎也忍不住自嘲，他們是蘿拉認證的大善人。事到如今，蔡阿嘎也坦言，當老闆最難的是管理人事「人心怎麼變？要怎麼去弄你，真的猜想不到，人的腦袋是很厲害的。」因為相信人性本善，才會如此信任蘿拉，但既然已經出事了，就只能走法律程序。