一名18歲高中男生，從小不愛吃青菜，有著嚴重便秘，每次如廁至少要20分鐘，還不見得能解得出便，即使解出，馬桶裡也是斑斑血跡，就醫後醫生教他兩招，吃地瓜飯加高麗菜，終於讓不愛吃青菜的他，找到「順暢」解方。醫生表示，地瓜裡面有很多纖維，食用有助養腸道好菌，並能預防大腸癌。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁上「健康好生活」節目中指出，這名高中生就被媽媽帶來門診，媽媽稱是先發現家中馬桶裡有血跡，追問後才知是兒子每次解便都會帶血所致，她很害怕孩子會不會是得什麼絕症？

蕭敦仁說，一般大腸癌是好發於50歲以上的中老年人，他認為18歲即罹病可能性不大，再詢問這名高中生的生活史，發現這名高中生從小就不愛吃青菜，台灣人平均一天吃15克膳食纖維，這名高中生遠低這個數字。

蕭敦仁說，這名高中生為了能改善便秘，已吃了益生菌，水也喝多，運動也多，就是纖維不夠，因此他這名高中生，每餐吃高麗菜與地瓜飯，這名高中生想了想認為地瓜與高麗菜有甜味，因此可以接受。

蕭敦仁說，地瓜裡面有很多水溶性纖維與非水溶性纖維，水溶性纖維可軟化糞便，增加飽足感，控制餐後血糖，養腸道好菌；非水溶性膳食纖維可增加糞便體積，改善便秘，減少憩室發炎，並能預防大腸癌。

蕭敦仁說，這名高中生自此把主食白米飯，改成地瓜加少許白飯，另外也再吃高麗菜，由於主食量多，因此，大大改善他便秘的問題，自此排便不再出血。