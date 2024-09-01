有律師發現，柯文哲遭檢察官當庭逮捕的情節，竟與去年律師考題講述的內容一模一樣。（圖 / 翻攝自「巴毛律師混酥團」臉書粉專）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，昨（31）日凌晨被移送北檢複訊，期間因疲勞拒絕訊問，並一度起身想離開，遭檢察官當庭逮捕，柯文哲律師提出「程序有問題」聲請提審，但遭法院駁回。不過有律師眼尖察覺，柯文哲在北檢的這段情境，竟與去年的律師考題一模一樣，讓許多網友紛紛感歎：「穿越時空的時事考題」。

回顧2023年「刑法與刑事訴訟法」的律師考題，講述一名董事長因涉嫌賤賣公司土地，並被檢調搜索及訊問的過程。無獨有偶，這段情節與柯文哲日前遭遇的情境極為相似，而在律師第二道考題裡，則提及「甲董事長遭檢舉涉及賤賣公司土地給自己開設之人頭公司，淘空資產導致公司重大損失。」

該考題進一步指出，「某年5月27日上午8時，多位調查員持搜索票前往甲辦公室搜索，搜索期間甲被禁止離開辦公室，也不准使用通訊設備，連上廁所都遭派員緊緊看守，客戶欲來拜訪甲也遭調查員拒絕，甲感覺很不自由」、「上午10時搜索結束，調查員詢問甲可否配合到案澄清疑點，甲同意並隨同調查員前往某調查站接受詢問。直到18時，調查員再度詢問甲可否至地檢署接受檢察官問話，甲亦同意並於19時到達地檢署，檢察官於21時開始訊問甲公司土地買賣以及海外投資之過程，並要求甲交代細節以及據實回答」。

考題後續描述這名董事長期間想回家休息，同時保持沉默：「直到28日凌晨1時，甲表示甚為疲累，想要回家休息並行使緘默權，檢察官當庭宣布逮捕甲，讓甲休息至早上8時，問甲精神如何、需不需要繼續休息？甲稱精神尚可，檢察官繼續對之訊問，至16時，檢察官以甲犯罪嫌疑重大以及有逃亡之虞等理由，向法院聲請羈押甲。後檢察官以甲涉犯特別背信以及內線交易之罪名，提起公訴。」

為此，巴毛律師也在臉書上表示，考題最後的提問是「偵查中此一聲請羈押是否合法？」；對比柯文哲如今因台北市長任內期間捲入京華城弊案，並遭北檢聲押，讓他忍不住驚呼，「我覺得出題老師應該可以去開個宮廟，香火應該很鼎盛。」

貼文經網路平台廣泛流傳後，許多網友紛紛留言表示：「這個老師的電腦開過光」、「穿越時空的時事考題」、「律師考試的題目居然真實上演，比起學測都是先有新聞時事，才拿來命題厲害多了」、「我只有聽過預測考題的，沒聽過用考題預測未來的欸」、「這個出題老師有沒有考慮出來開個廟或兼職算命？」。