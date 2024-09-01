台北市立動物園不只台灣人愛逛，也吸引不少外國遊客前往，一名男子昨到動物園，聽隔壁的日本遊客批評園區很舊，認為不需要花時間特別去，且企鵝館的玻璃帷幕表面布滿水氣，看不清楚企鵝，直呼很遺憾，文章吸引大票人討論，多數人讚台北動物園主要以生態教育及野生動物保育為主，和其他商業性動物園不一樣，光是動物的生活空間，已贏日本很多動物園，反批日本人沒有動物保育觀念。

原PO昨（8月31日）於《Threads》指出，到北巿動物園，聽到旁邊的日本遊客說，動物園園區很舊，不用特別去，尤其是企鵝館的玻璃帷幕布滿水氣，導致看企鵝都很模糊，覺得很遺憾。

貼文引發逾7千人關注，不少網友表示，台北動物園是亞洲最大的動物園，注重生態教育及野生動物保育，和其他商業性的動物園不一樣，也依照不同動物的生活習性打造空間，園區雖然不算新，但動物們獲得妥善照顧，光是動物生活的大空間，就贏日本很多動物園，動物開心比遊客更重要，每次去一整天心情都很好。

也有人反批日本人沒有動物保育觀念，「日本的動物園才可怕吧！北極熊在室外28度生活，看起來快熱死」、「日本一堆場地超小虐待動物的動物園，動物刻板行為嚴重到不行。」