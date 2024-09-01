民眾黨主席柯文哲昨天（8月31日）晚間因京華城案遭檢方聲押禁見，曾任柯台北市長時期北農總經理的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧回憶，自己當年曾就北市府花140億元改建第一果菜市場一事，提出更為省錢的方案，但遭柯置之不理，之後柯被問到此事時，卻怒嗆「是在指控我們貪污？」她直呼，當時氣急敗壞的柯，像被人戳中心虛的要害。

吳音寧今凌晨在臉書發文表示，自己2017年6月就任北農總經理後，首要任務就是第一果菜市場的改建，她提到，該市場從1974年啟用至當年已40多年，是台灣非常重要的蔬果拍賣市場，因此她在就任後約1個月就啟動市場改建小組會議，由於每次開會時都是親自主持，她發現北市府當時的改建規劃相當不符合實際運作需求。

「我當時很憂心」，吳音寧指出，要是花100億改建的市場蓋壞，不只北農，更會影響全台蔬果產銷，所以2017年9月，她提出包括挑高樓層、改善運輸動線，可節省掉11億元的新版改建方案，更為此多次去找柯文哲，希望柯可以採納，但他卻一直置之不理。

到了隔年8月，民進黨台北市議員簡舒陪詢問柯文哲，是否知道有可省下11億元的改建方案？有較便宜的方案為什麼不採納？柯一聽立刻動怒，生氣罵道「她懂什麼東西？」「是在指控我們貪污是不是？」

吳音寧直言，當時氣急敗壞的柯文哲，就像被人戳中心虛的要害，而曾說過「圖利就抓去槍斃」的時任副市長彭振聲，及時任產發局長林崇傑、市場處處長許玄謀等人，在威京集團子公司中華工程承包的市場改建案裡，又扮演著什麼樣的角色？相信事情越查越明朗，必將水落石出。

★未經判決確定，應推定為無罪。