颱風窩出現！氣象專家林得恩表示，太平洋高壓增強西伸，南海至菲律賓東方海面成為大低壓區，颱風一個接一個，預估本周至少有2個以上的熱帶擾動生成或持續發展，成颱機率高達70%。其中歐洲模式預測，魔羯颱風生成後會先往西走，經巴士海峽後，位置相當接近台灣，周二是颱風路徑轉折的關鍵。

林得恩今天在臉書「林老師氣象站」指出，颱風一個接一個，根據今晨美國最新數值模擬結果顯示，由於太平洋高壓勢力增強，不但西伸且向北調整，整個南海至菲律賓東方海面都被大低壓區接管。

林得恩表示，在這片大低壓區海域，環境海溫均在30～31度上下，加上海水熱焓量均高，以及垂直風切又小，提供非常有利於熱帶擾動發展的溫床。本周至少會有2個或2個以上的熱帶擾動會在此生成或持續發展，且成颱的機率高達70%。

林得恩表示，至於菲律賓東方海面上92W的未來動態，明天或周二增強成摩羯颱風之後，美國模式認為會先往北走後遠離，位置較昨天模式預測的偏東，對台灣的影響也變小；但是歐洲模式認為先往西走，經巴士海峽後，位置相當接近台灣。由於環境配置仍在調整當中，各家模式分歧性高，周二（3日）將是轉折較為明朗的關鍵點。