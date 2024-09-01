新住民數位應用培力計畫在台北舉辦「數位探險小學堂-網路詐騙別上當」活動大合照。（移民署提供）

移民署為提升新住民數位資訊能力，推動新住民數位應用培力計畫，31日在士林區農會大樓舉辦「數位探險小學堂，網路詐騙別上當！」創意活動，邀請專業資安講師，以簡單易懂、貼近生活的方式講解資安議題，結合有趣的遊戲互動教學，並透過實際案例分享網路詐騙手法，讓新住民深入了解資安的重要性，提升資安意識。

移民署表示，「新住民數位應用培力計畫」宗旨為協助新住民及其子女增進資訊應用之能力，同時提倡親子共學，充實自我技能並使生活更加輕鬆便利，該計畫配合現今重視的資安意識及媒體素養，今年開辦「生活中的資安風險，從網路犯罪新聞學會防範方法」免費電腦課程，讓新住民充分了解網路詐騙及資安的重要性。

另外移民署提供「免費平板與筆電借用服務」，搭配「有圖就有真相嗎？網路安全分享」等8門資安防護線上課程，讓新住民將資安意識融入日常生活，了解網路犯罪的危險，以及如何保護自己免於受到這些威脅。

移民署未來將持續推出更多創意活動，鼓勵新住民積極參與數位學習，讓數位科技在日常生活中發揮更大作用。