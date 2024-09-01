美國大選倒數近2個月，《紐約時報》民調顯示，美國女性選民愈來愈重視墮胎議題，甚至有部分選民認為墮胎議題的重要性高於經濟，並且打算投給賀錦麗（Kamala Harris）。事實上川普早在2022年就預測推禁止墮胎會害了共和黨，甚至會害他無法重返白宮，近期他在墮胎議題上的保守態度也愈來愈鬆動，企圖為流失的選票止血。

《紐約時報》報導，「紐約時報」/謝納學院（Siena College）8月17日公布的民調顯示，儘管經濟仍是多數選民最重視的議題，但愈來愈多搖擺州選民表態，墮胎也是驅動他們投票的中心議題。

女性選民對墮胎議題的看重性尤其激增，8月調查顯示，22％女性選民認為墮胎是她們11月決定投票的最重要議題，較5月的17％增加了5個百分點。

More Voters, Especially Women, Now Say Abortion Is Their Top Issue: Donald Trump is shifting his stance on reproductive rights, but voters, by a wide margin, say that they trust Kamala Harris on the issue.

(@RuthIgielnik, New York Times-unlocked)https://t.co/LLbheeF9G5 pic.twitter.com/XCjThjzPMr — Opinion Today (@OpinionToday) August 31, 2024

在小於45歲的女性選民中，墮胎甚至超車經濟，成為驅使選民投票的最重要因素。此外，更多選民表示，他們在墮胎議題上更信任賀錦麗，賀錦麗獲得的信任超過川普20個百分點；在拉美裔選民中，賀錦麗在墮胎議題的支持度更大幅領先川普30個百分點。

儘管如此，目前仍不清楚選民對墮胎的重視，會幫助賀錦麗贏得多少選票。

不過報導也指出，儘管川普任內任命3名保守派大法官，重塑美國最高法院的組成，讓最高法院變得更保守，在最高法院2022年推翻保障墮胎權的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）扮演關鍵角色，不過當年川普私下便透露，禁止墮胎將傷害共和黨，此後他也不斷向幕僚強調，墮胎議題可能毀了他11月重返白宮的機會，他願意在墮胎議題上改變說法及政見，以取得勝選。

今年春天，川普私下告訴幕僚，他傾向支持孕期進入16周後禁止墮胎的全國性禁令，但是強暴、亂倫或母親健康受到威脅等情況例外，後續檢視民調結果後他又收回這番立場，稱墮胎議題應由各州決定。

美國佛州將投票確認是否將墮胎權寫入州憲法，並且推翻目前6州墮胎禁令的修正案，川普才暗示將支持這項修正案，不過在保守派壓力下，川普又改口稱會反對這項議案。

賀錦麗結束民主黨全代會演說隔天，川普8月23日稱他的政府將有利於女性及墮胎權，他8月29日接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時又稱，佛州婦女應該有超過6周的時間決定是否墮胎。

《紐約時報》評論，儘管川普逐漸改變墮胎議題立場，但民調顯示選民仍更信任賀錦麗。