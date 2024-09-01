That’s a brutal spot for a pitch clock violation 😬 pic.twitter.com/c7VP4zkUld — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 31, 2024

紅雀終於攻下洋基主場了，自從洋基2009年搬遷到現在的新球場以來，整個聯盟只有紅雀沒有在這裡贏過球，事實上紅雀前一次在洋基主場（舊球場）打贏比賽要追溯到1964年的世界大賽G5。此戰紅雀6比5險勝，還要多虧洋基卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）在關鍵時刻自爆。

8局下半紅雀還領先5分，但是先發投手吉布森（Kyle Gibson）退場之後，洋基賈吉（Aaron Judge）在兩出局帶頭連續5支安打，包括史坦頓（Giancarlo Stanton）在滿壘時的清壘二壘打。史坦頓這一球直接打到牆邊，差幾吋就是滿貫全壘打，洋基追到1分差距。

然而洋基在9局下半反攻時，卡布瑞拉浪費1個打擊機會，他在兩好三壞時可能因為緊張，在打擊區外磨蹭，試揮幾次才站上打擊區，結果超時被主審宣判三振出局！依照規定打者必須在計時器剩餘8秒之前就定位，否則就罰1顆好球。卡布瑞拉當時很不服氣，賽後他坦承是自己的錯誤，這是他本季第2次被抓超時。

後面索托（Juan Soto）敲出二壘打，賈吉被敬遠，紅雀驚險守住勝利。如果卡布瑞拉沒有超時而選到四壞保送，洋基就有機會藉著索托的二壘打追平了。