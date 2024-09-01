一名男子近日搭星宇航空，碰巧遇到董事長張國煒親駕，但他批評張的降落技術不佳，將其PO上網後，竟釣出張國煒親自留言道歉，並表示「那是訓練航班，不是我飛的，帶學員飛」，留言中有不少人說搭過K董親駕的飛機，技術好又穩。

原PO昨（8月31日）於《Threads》指出，搭到星宇航空董事長張國煒親駕的班機，直呼「那個降落技術真的不行。」

沒想到貼文釣出張國煒回應，「對不起，那是訓練航班，那不是我飛的，帶學員飛，抱歉」，留言讓超過2千名網友暴動，不少搭過K董親自駕駛航班的人讚降落很穩，技術超好，「我想說我搭過覺得挺穩的」、「真的搭過K董駕駛的航班，那個降落技術好到不行」、「我搭過一次K董開的飛機，降落滿穩的。」

《中時新聞網》詢問星宇航空，公關表示，張國煒的社群平台都是他親自管理，PO文應是董事長親回，雖然不清楚原PO搭的是哪個航班，但旅客的建議都虛心指教，也會持續改進。