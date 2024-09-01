物價持續上漲，外食族荷包壓力漸大，規畫三餐自然更精打細算。一名網友在社群分享，自己近日到超商買微波便當搭一瓶飲料和一顆茶葉蛋，沒想到店員刷完條碼後，螢幕上竟顯示便當價格只要0元，僅需再付茶葉蛋與飲料錢43元，讓他大吃一驚，直呼「一臉問號欸」。貼文曝光瞬間吸引近8萬網友瀏覽，就有內行人透露原因，坦言1招就能吃霸王餐。

一名網友在Threads上發文說，自己8月31日到萊爾富購買吃食，包括「煙燻鮭魚炒飯」加上一顆茶葉蛋及一杯蔬果汁，其中光是炒飯售價就89元，正當他掏出錢包結帳時，店員卻說只要43塊，讓他驚呼「萊爾富是不是瘋了？他們是不是想賠錢？」文章曝光很快吸引千人朝聖按讚，許多網友看傻說「我也覺得瘋了！真的太划算」。

底下就有知情人解答，原來是萊爾富限時推出指定主餐隨機0元活動，「微波食品隨機送，你中獎，所以微波的不用錢，只算飲料跟蛋」、「你中便當0元啊，活動到9/17，買便當就是有機會0元，直接請你吃」、「我上班也有幫人家結到免費，超幸運的」、「我每次幫客人結到0元，我都叫他去買樂透」。

原PO得知後直呼自己太幸運，「我整個人傻在櫃檯」。不少人也紛紛留言「原來有這種活動，划算！」、「回去三餐都吃萊爾富了」。據悉，萊爾富此次活動規畫飯麵類商品共39件，有機會0元開吃，不過若一次買兩個指定款便當，並且幸運抽中0元的話，只有隨機一項為免費，要請消費者留意。