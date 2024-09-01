民眾黨主席柯文哲於台北市長任內捲入京華城弊案，昨（8月31日）遭北檢以涉犯收賄、圖利等罪嫌，聲請羈押禁見。曾任柯文哲LINE官方帳號管理員的時事評論員吳靜怡（Grace Woo）指出，從木可事件爆發起，向來強調財政紀律的柯文哲，就一反常態未公開金流，她並認為柯的政治貞操毀在無法交代清楚的真鈔上。

據《中國時報》今報導，檢廉對於2019年到2020年，以及2023年的兩筆可疑金流，包括陳佩琪亡母的存款及柯的演講費及稿費等，共近170萬元，認為與京華城疑有不明對價關係，這是檢方聲押禁見柯文哲的重要理由。而陳佩琪昨深夜在民眾黨立委黃珊珊的陪同下，前往北檢聲援柯文哲，並強調外傳「有大筆不明財產」絕非事實，每一筆錢都清楚、明白，來源也都有跟檢方清楚交代。

「誰會相信陳佩琪昨晚口頭解釋的100多萬現金？」吳靜怡今在臉書質疑，陳難道不是想用小帳務來掩飾大筆的不明資金，且到ATM分多次存款，行為猶如詐團車手，怎麼不大方到銀行存款就好。

吳靜怡進一步表示，從木可公關開始，柯文哲就一反常態地不公開金流，陳佩琪更罕見沒有拿出存摺，夫妻倆說詞一再反覆，民眾黨至今連最簡單的直播頻道抖內經費去向也都跳過，更別說購入商辦的4300萬元現金依然交代不清，「一向強調財政紀律的柯文哲，是不是故意打破應該有的紀律來鬆綁財務？」

吳靜怡指出，京華城案件觸及嚴重的刑法，且圖利不是一般人能為之，必須還要有最高行政裁決權而謀之，並直言「柯文哲的政治貞操毀於交代不清的真鈔」。

★未經判決確定，應推定為無罪。