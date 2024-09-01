台中市警局霧峰分局提醒，詐騙樣態百百款，不外乎是利用人性弱點，來詐取被害人辛苦攢下的血汗錢，日前成功派出所受理一件詐騙案，罹患舌癌的曾姓婦人，家中經濟困難，僅靠女兒在餐廳工作，扶養雙親及年幼孫子，她在臉書看到有免費的油米可以領取，沒想到卻陷落入詐團陷阱，遭詐騙6萬元。

據了解，曾婦日前在臉書上看到免費領取油米的活動，本想可以替家中節省經濟開銷，沒想到竟遭詐騙集團誆騙，加入所謂的「健保基金額度申請」，對方指稱她輸入帳號錯誤為由，沒想到她依指示操作後，卻將女兒給她治療舌癌的醫療費6萬元匯到騙集團帳戶。

警方不僅偵辦詐騙案件，也獲知曾婦家庭狀況，警員陳子健立即通報社會安全網，將該家庭列為疑似脆弱家庭服務事件，並通報社會局介入協助。所長許志弘亦積極聯繫地方社會資源，大里區三賢宮宮主許秋金秉持著關懷扶助弱勢之理念，攜手與派出所合作，為該家庭捐贈了民生物資，以表達社會的關懷。

霧峰警分局呼籲民眾提高警覺，對於任何類型的詐騙手法保持警惕，避免輕信陌生信息，若發現可疑情況，應立即聯繫警方報案。警方的職責不僅是打擊犯罪，更希望通過與社會各界的合作，為困難家庭提供實際的幫助與支持，讓愛在社區中傳遞下去。