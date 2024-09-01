據美國之音報導，中國主要國有航空公司今年上半年都出現虧損，虧損的原因是國際旅行復甦力度低於預期、國內市場供大於求，以及全球航空運力恢復加劇了市場競爭。中國三大航空公司是中國國際航空公司、中國南方航空公司和中國東方航空公司。它們上次公佈獲得獲利的年度財報是在新冠疫情爆發之前的2019年。

中國三大國有航空公司排名第一的國航8月29日報告說，該公司上半年淨虧損27.8億元（人民幣，下同），較去年同期虧損34.5億元有所收窄。

南航上半年淨虧損12.3億元，少於去年同期的29億元虧損。這家總部位於廣州的航空公司第一季獲利7.6億元。

國航表示，上半年國際客運量成長，航空旅行人數超過2019年疫情前水準的80％。但該公司表示，其傳統的「優勢」北美航線恢復速度較慢。

全球知名航空分析公司睿思譽（Cirium）和總部設在中國合肥的航空數據提供商「飛常準」（VariFlight）發布的航班時刻表數據顯示，目前中美之間的航班​​數量約為2019年的五分之一，影響兩國航班恢復的主要原因是政治問題和需求低迷。

國航表示，「由於國際航線尚未全面恢復，寬體飛機只能在國內飛行，這加劇了國內機位供應過剩的問題。」

總部位於上海的東方航空8月30日發佈2024年半年度財報，營業收入達到641.99億元，較上年同期增長29.67％；歸母淨虧損27.68億元；經營活動產生的現金流量淨額為107.18億元，較上年同期減少33.77％。

自2023年取消抗疫限制措施以來，中國出境旅遊人數持續恢復，但由於經濟不景氣和遊客為節省費用選擇國內旅遊，中國出國旅遊復甦的程度低於市場預期。

睿思譽的數據顯示，七月份中國出境航班數量比2019年同月減少了23％，而國內航班數量則增加了15％。同期，中國的航空公司在國際航空市場的市占率增加，而外國競爭對手的市占率則相對減小。

隨著飛機重返天空，全球機位和旅行需求之間的不平衡現象逐漸趨於平衡，但全球航空公司的票價和獲利能力都在走軟。

匯豐銀行分析師在六月的報告中表示，隨著航空運力和簽證需求都在改善，他們預計中國出境旅遊會繼續復甦，「但隨著遊客走出國門，國內旅遊市場的壓力可能會進一步增加。」