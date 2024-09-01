農曆7月進入尾聲，鬼門關的時間落在明日（9／2）晚上11點，命理專家小孟老師在臉書粉專發文提醒，鬼門關有10大禁忌要小心，包含不要在家中放磁鐵、普渡品要吃完、不要聽佛經、不要放花香太濃的香氛等，否則容易吸引好兄弟「留連忘返」。

小孟老師指出，鬼門關有10大禁忌要注意，第一是不要在家裡放磁鐵，因為磁鐵的引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來、回不去；第二是普渡品要吃完，如果沒吃完，好兄弟會尋著原來的氣味回來吃，容易吸引好兄弟回頭；第三，不要聽佛經，否則好兄弟會誤會要超渡祂們而不願意離開，導致晚上容易做惡夢。

第四，不要擺放花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來；第五，鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，否則好兄弟可能會附身到娃娃不回去；第六是晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離開；第七，鬼門關當天應避免和親朋好友說再見，以防好兄弟聽到，下次鬼門開來找你。

第八，鬼門關不要跟祖先抱怨家裡的事，以免祖先帶著怨氣回到靈界，進而影響家運；第九，鬼門關念經不要迴向給冤親債主，以免路過的亡靈因為心懷感謝，下次鬼門開再來找你；第十，鬼門關當天如果剛好遇到生產，產婦在產前務必要念南無地藏王菩薩，能避免好兄弟轉入成為胎兒，讓生產順利。

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