00713維持和上次配息相同水準1.5元，年化配息率衝10%。該基金今年第二季以13個交易日填息，並於6月進行半年度指數成分股調整，將相對高檔成分股轉入低基期個股，維持追求高股息低波動投資組合，相關調整於本次台股修正之際發揮抗震效果。以台股大盤7月11日至8月5日波段高低點計算，規模千億以上高股息ETF資本平準金相對淨值平均下跌15.3%，同期間00713資本平準金相對淨值僅下跌9.3%，突顯低波動特色。

凱基投信發行的凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(00945B)(月配)掛牌上市以來的第三次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，延續前兩次配發水準。同樣於9月除息的還有另外三檔債券ETF-凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00777B)(季配)、凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(00778B)(季配)、凱基25年期以上美國公債ETF基金(00779B)(季配)也同步公告配息，配息金額各為0.425元、0.46元、0.283元。4檔債券ETF除息日皆訂於9月19日，10月16日就可領到配息，有意參加本次除息的投資人，9月18為最後買進日。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，美國聯準會主席出席全球央行年會時，透露政策調整時機已然來到，聯準會也不再尋求勞動市場的進一步降溫。隨著降息預期已成市場共識，美國各天期公債殖利率持續走降，信用利差大致持平，帶動近期各類債券價格全數走揚。而在近期股票市場持續震盪格局下，也進一步推動資金流向債券市場，整體債券基金淨流入在8月22日當周倍增至151億美元，相較前一周的淨流入64億美元增長了136%；總計8月以來資金淨流入債市累積已達461億美元，反映資金湧入債市力道又重回加速軌道。