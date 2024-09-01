日本AV女優新有菜擁有甜美臉蛋及傲人身材，一出道便迅速竄紅，被封為「AV界第一美腿」。近來她上網紅醫師蒼藍鴿頻道接受訪問，大方透露由於「嘴巴運動」，導致下巴非常痛，算是進入這個圈子的職業傷害。

新有菜在蒼藍鴿的YouTube頻道中，當被問及當AV女優是否造成特別的「職業傷害」？ 新有菜思考後表示：「大概算是職業病吧？有時候會染上性病，應該說『有時候』嗎？也許不太行」。接著透露業界男女優，每個月都要去醫院做例行性檢查，確定是否感染性病，結果正常就能繼續拍攝。但仍不免感嘆：「有時候還是會染上」。

新有菜透露男女優每個月都要去醫院做檢查，不過還是會不小心染上性病。（圖／蒼藍鴿的醫學天地YT）

對此，蒼藍鴿指出：「最好的防治性病方式就是戴套，但是對於女優這個職業，這件事情又不能做，所以一定要很嚴格執行健康檢查，確定雙方都沒問題，才可以上場」。

新有菜表示做「嘴部運動」時「下巴會變得非常痛」。（圖／arina_arata2 IG）

新有菜指出拍攝過程時，會不斷使用肢體動作，導致肩膀及腰部相當痠疼。接著害羞表示，在做「嘴部運動」時，「下巴會變得非常痛」。蒼藍鴿在一旁補充說道：「可能咀嚼肌會比較不舒服」。問及新有菜保持健康的小祕訣，她表示平時會吃維持美白、含有維他命B及補充鐵質的保健品。至於是做什麼運動維持完美體態？新有菜思考後羞紅臉表示：「沒有特別做什麼」。讓蒼藍鴿大讚：「簡單來說就是天生麗質」。