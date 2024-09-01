「2024土地公民俗藝術節」將於9月7、8日（周六、日）舉行，活動包含百神集結會師踩街、神尊安座與主獻大典、明華園日字戲劇團酬神歌仔戲等，預期吸引大批民眾參與。桃園警察分局表示，將參照往年舉辦活動經驗，適度派遣警力及義交協助相關活動的交通疏導管制及安全維護工作，確保活動順利圓滿進行。

9/7（週六）下午的踩街繞境路線：

13時起在桃園市政府府前廣場集結（開場、活動介紹、啟動儀式等）→預計14時起由縣府路分梯次依序出發→左轉中山路→直行中山東路→左轉三民路一段→直行三民路二段→右轉中央街→新永和市場旁停車場(本次活動主會場)。

桃園警察分局將於市府廣場週邊路口及踩街繞境路線上重要路口，派遣員警及義交彈性交通管制疏導，以保持交通順暢，呼籲用路人留意，並服從員警及義交人員的指揮疏導管制。主辦單位也期前於各重要路口掛設提醒指引牌面，提醒用路人提前改道行駛，以分散活動路線車流，避免造成交通壅塞。

另於新永和市場旁停車場(本次活動主會場)週邊道路，為便利工作人員及參加民眾停車需求，也特別向相關路權單位申請借用道路及開放紅黃線臨時停車，因為新永和市場做為活動主場地後，停車位有限，停車一旦飽和即會禁止車輛再進入，將引導民眾至週邊路段停放。相關開放臨時停車路段有：

一、中央街單側紅黃線：（三民路2段至民光東路區間）

二、青溪二路單側紅黃線：（中央街至朝陽街區間）

三、青溪三路單側紅黃線：（中央街至日光路區間）

四、朝陽街單側紅黃線：（青溪一路至民光東路區間）

五、日光路單側紅黃線：（青溪一路至青溪三路區間）

以上路段開放臨時停車時間為9/7（週六）上午10時至22時30分、9/8（週日）上午8時至22時30分。

桃園警察分局提醒，參加活動民眾除把握與神同行的好機會外，也要特別留意相關交通資訊，以免掃了遊興，警方也會隨時留意交通狀況，必要時透過「警察廣播電臺、友桃交訊網、桃園市交控中心」等平臺發布即時路況訊息提醒所有用路人，相關活動資訊可以上「土地公民俗藝術節臉書粉絲專頁」查詢。