中秋假期倒數，加上年底節慶多，意味民眾聚餐機會大增，不少餐飲業者有感缺工問題持續擴大，便開出優渥條件希望吸引有志之士投遞履歷。近日台中知名燒肉品牌「屋馬餐飲」就開出外場、內場正職人員職缺，月薪高達6萬6800元，「瓦城集團」則開出餐廳外場主管職位，月薪上看6萬5000元，消息一出迅速吸引社群討論，就有網友好奇「真的是這樣嗎？」很快釣出資深在職員工揭露詳情。

餐飲業不只要忙著料理、送餐、清潔，還得面對顧客各種疑難雜症，如今有餐飲業者開出6萬以上薪資徵才，吸引力不言而喻。有網友在Threads發文說，看到屋馬喊出要開66K徵外場，「不懂就問，屋馬的同仁們，真的是這樣的嗎…？」不到一天時間吸引28萬人點擊貼文，不少人都喊「真的嗎？想報名了！」大家也都十分好奇在職員工是否都能領到高報酬。

有人就直言，「就是店長職以上的才有的福利」，「一堆都是進去後慢慢加上去」、「看到『上看』，看得懂的就懂」、「主要看職級、能力」、「我朋友在屋馬，薪水福利是真的好，可是就是操勞」。

不過也有過來人說，自己曾在屋馬工作，薪水仍與大家預想有差距，「前員工路過直接告訴你，沒有這回事，基本上不收空降人員」；更有在職6年員工說，自己目前薪水42K，且已包含4.5K全勤及2.5K夜間津貼，久任獎金則為1.5K，他認為要領到6萬以上，「要做很久吧…」，至少要副理職位以上，坦言想進來就馬上領高薪，根本是「鬧劇一場」。