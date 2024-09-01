為深化兩岸經貿合作與文化交流，由大陸國台辦、全國台企聯等單位主辦的第15屆東莞台灣名品博覽會（簡稱東莞台博會），將於9月5日至8日在廣東現代國際展覽中心舉辦。該展會面積3.6萬平方公尺，超過700家台資企業報名參展，展位逾2,100個，為兩岸台企開拓大陸內銷、轉型升級提供重要平台。

中國家電網報導，本屆東莞台博會主題為「深化創新合作，共謀融合未來」，展會規格、規模領跑全大陸。東莞台博會堅持舉辦電子專業展，專注於兩岸新一代資訊技術高階品牌，設立海峽兩岸電子產業合作專區、台灣縣市特色主題館、台灣青年創新創業基地，為廣大參展商和採購商打造貿易對接平台，共用粵港澳大灣區發展商機。

本屆東莞台博會有四大亮點：一、聚焦電子業知名企業。二、聚集全大陸優質台商。三、集結知名上市巨頭。四、升級採購對接平台。

本屆東莞台博會重點呈現AI、半導體、物聯網等領域參展商展品，超過70％參展商為電子資訊、生物科技領域，展示台灣優勢電子資訊產業。另一方面，台灣及大陸台商集中省市設立形象館，展示台企、名優商品，台灣包括台北、台中、高雄等22個縣市。大陸則包括江西、四川、湖南等22個省市，共尋開拓內銷、產業合作機會。

值得注意的是，多家上市巨頭將亮相，英業達、友達數位、達明機器人等企業參展。在採購對接平台方面，產業對接會、名品發表會、產業高階論壇將陸續舉行，強化電子業全產業鏈交流合作，以達到對接效率、辦展效果兩大提升。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！