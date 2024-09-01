基本工資有機會挑戰9連漲，首屆最低工資審議會將於9月4日於勞動部召開，也是總統賴清德上任後首次審議會，外界預期調幅約4％起。勞動部長何佩珊日前曾向媒體透露，今年消費者物價指數（CPI）高漲，以及經濟成長率表現不錯，相信「調升是預定方向」，不過最終調幅仍然視審議會成員討論。

「最低工資法」今年起正式實施，取代過去基本工資審議，未來基本薪資調幅由基本工資審議會討論。依照最低工資法規定，CPI指數為法定應參採指標，要求調幅須參酌指標數據。另外包括經濟成長率、勞工平均薪資等11項參採指標等，由審議會討論後依據指標數據訂出調幅。

今年基本工資為月薪2萬7470元、時薪183元，過去蔡政府時代，已經連續8年皆有調漲，隨著審議會日程接近，近期包括何佩珊、行政院長卓榮泰也紛紛表態，呼籲企業替勞工加薪，何更透露調升是預期方向。各界研判，今年基本工資可望挑戰9連漲。

據指出，勞資雙方代表皆有共識朝調漲方向前進，勞方代表認為7月公布的主計總處CPI漲幅為2.52%，已超出2％警戒線，加上今年預測GDP為3.90％，綜合兩大數據表現，以及過往公式計算，調幅應該超過4％以上，才能帶動國內整體薪資成長。

資方代表則希望，在調漲的同時，也應考慮中小企業的負荷，今年經濟成長表現亮眼，但主要集中在科技產業，傳產、製造業等並非雨露均霑，其實各產業的差異很大，調幅應在3％上下左右。

除了調幅勞資雙方仍在拉鋸外，今年時薪與月薪調幅是否脫鉤或是同步調漲，也是審議會討論焦點。有委員認為，月薪與時薪過去曾有幾次脫鉤處理，調幅不同，導致兩者調幅不在同一個基準線上，因此部分看法認為，時薪調幅過高會促使勞工不願意從事月薪工作，不該再加劇天平失衡。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，今年新設的研究小組，已經將調幅報告寄給各委員參考，讓勞資雙方都有客觀的數據論述，相信調幅會有合理的建議值。另外，勞動部長何佩珊也正密集與各方代表委員溝通，希望能在審議會當日凝聚共識、讓議題聚焦，讓最低工資審議盡速拍板。