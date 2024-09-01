資深男星趙文瑄曾在華航擔任8年空服員，因向導演李安自薦，1993年演出電影《囍宴》一炮而紅。帥氣外型和高䠷身材，讓趙文瑄出道就被譽為「台灣第一美男子」。之後幾年他將事業重心轉往大陸，更因為演出《大明宮詞》中薛紹一角，被評價「一見薛紹誤終身」。如今趙文瑄已經64歲，近期為了首部舞台劇公演宣傳，自拍了段影片送給粉絲。不過他「發福+滿口白鬍」的模樣，讓網友驚呼帥氣依舊，但「變得好大隻」。

趙文瑄在8月為宣傳舞台劇《鱷魚》的公演，在個人微博曬出一段五分鐘的自拍影片，為粉絲獻唱英文歌〈如果你愛我，真的愛我〉，雖中間一度唱錯歌詞，仍非常地投入認真。不過影片曝光後，網友都將焦點放他的外型上，因為影片中的趙文瑄穿著簡單的T恤戴著方框眼鏡，但灰白色的頭髮及滿口的落腮鬍，加上壯碩身材、粗壯手臂，與過去書生形象明顯不同。

趙文瑄為粉絲獻唱英文歌〈如果你愛我，真的愛我〉。（圖／翻攝自趙文瑄微博）

對此，就有不少網友留言直呼，「哥！你現在變好大隻！以前挺瘦的」、「老鬍子剃了多好，留鬍子太顯老」，甚至有人笑稱「怎麼長成聖誕老人了」，沒想到竟釣出趙文瑄本人按讚。此外，也有粉絲稱讚「人家胖也很好看，氣質絕佳」、「怎麽感覺你每一個毛孔都打開了，通透而沒有執念」、「雖然鬍子都白了，依然開朗可愛」。

趙文瑄曾被封為「台灣第一美男子」。（圖／中時資料照）

其實趙文瑄當年辭去華航的工作後，原計畫考台灣大學外文系，之後申請赴美留學，主攻西方文學。直到有天他偶然看見李安正為電影《囍宴》招聘會說英語的演員，於是他便抱持著碰運氣的心情，寫了封自薦信，而他出眾的外型與優秀的英語能力立即被製片徐立功相中安排試鏡，之後也順利錄取，自此展開他的演藝生涯之路。