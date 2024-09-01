民眾黨主席柯文哲被周刊爆料，有700萬元財產來源不明，民眾黨秘書長周榆修今早到黨部時被問及此事，反問「應曉薇拿了4500萬，一個市長拿700萬，你們相信嗎？」還忍不住舉起拳頭捶門。
民眾黨今上午10點召開「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會，質疑偵查不公開成擺設？控訴檢廉洩密給特定媒體帶風向，拿A案問B案、C案，羅織罪名其心可議。
★未經判決確定，應推定為無罪。
民眾黨主席柯文哲被周刊爆料，有700萬元財產來源不明，民眾黨秘書長周榆修今早到黨部時被問及此事，反問「應曉薇拿了4500萬，一個市長拿700萬，你們相信嗎？」還忍不住舉起拳頭捶門。
民眾黨今上午10點召開「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會，質疑偵查不公開成擺設？控訴檢廉洩密給特定媒體帶風向，拿A案問B案、C案，羅織罪名其心可議。
★未經判決確定，應推定為無罪。
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