柯文哲傳有700萬不明金流 周榆修氣到捶門：你們相信嗎？ @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲被周刊爆料，有700萬元財產來源不明，民眾黨秘書長周榆修今早到黨部時被問及此事，反問「應曉薇拿了4500萬，一個市長拿700萬，你們相信嗎？」還忍不住舉起拳頭捶門。

民眾黨今上午10點召開「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會，質疑偵查不公開成擺設？控訴檢廉洩密給特定媒體帶風向，拿A案問B案、C案，羅織罪名其心可議。

★未經判決確定，應推定為無罪。