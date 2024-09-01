中市28歲劉男玩深受年輕人喜愛的線上桌遊「weplay」，遭網友嗆聲心生不滿，雙方昨晚深夜約到中區公園路與市府路口「輸贏」，劉怒持柴刀跑到路口，見人就問是否是嗆聲網友，嚇壞民眾報警。警獲報到場緝捕，劉情緒激動抗拒，雙方一度發生拉扯後遭逮，警詢後，將他依恐嚇公眾等罪移送偵辦。

台中市第一警分局繼中所副所長蔡孟珊表示，8月31日23時32分獲報，中區公園路與市府路口有民眾持刀在路口揮舞，警方緊急派員到場。

中市28歲劉男玩線上桌遊「weplay」，不滿遭網友嗆聲，雙方約到中區公園路與市府路口談判，劉8月31日深夜23時許怒持柴刀跑到口，逐一詢問路人是否是嗆聲網友，警方到場將他逮捕，依恐嚇公眾等罪移送偵辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

當時雖已深夜，但往來人車仍相當多，劉見警立即丟棄手上柴刀，拔腿逃離現場。警以優勢警力將劉團團圍住緝捕，劉情緒激動抗拒，雙方發生拉扯，警方將劉制伏，帶回調查，並尋獲丟棄柴刀1把。

劉表示，他玩線上桌遊「weplay」時，遭網友嗆聲，心生不滿，雙方約到案發地談判，他僅知對方網路暱稱，不知其名，才會在路口逐一詢問現場民眾是否是嗆聲網友。警詢後，將劉依恐嚇公眾等罪移送台中地檢署偵辦。

★未經判決確定，應推定為無罪。