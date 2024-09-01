美國聯準會（Fed）官員的焦點從通膨轉到就業，6日（周五）出爐的8月非農就業報告，可能左右Fed降息力道，要是結果與7月一樣不如預期，料會拉高9月例會降2碼的機率。

分析師指出，Fed主席鮑爾8月23日在全球央行年會上，一句「不尋求也不歡迎勞動市場情況持續降溫」，促使投資人緊盯就業數據。

ING首席國際經濟學家奈特里（James Knightley）表示，Fed決定9月降息幅度之際，9月6日公布的8月非農就業報告扮演關鍵角色。

奈特里在報告中指出，如果美國8月非農就業人口增幅少於10萬，失業率竄高到4.4％甚或4.5％，9月降息2碼的機率升高。不過若是非農就業人口新增15萬，失業率停留在4.3％或降至4.2％，9月降1碼的可能性最大。

金融數據供應商FactSet的預測中值顯示，美國8月非農就業人口新增17.5萬，失業率回跌到4.2％。

美國7月非農就業人口新增11.4萬人，相較6月修正後的17.5萬銳減，失業率由6月的4.1％升至4.3％，攀上2021年10月以來最高水位。

美國勞工統計局（BLS）8月21日公布數據，將迄至今年3月一年內的就業人數下修81.8萬，創2009年以來最大下修幅度。BLS先前指出，去年4月到今年3月就業人口新增290萬。

雖然21日公布的年度修正值只是初估，但Fed準備在未來數月降息之際，分析師認為這些數據將促成外界密切關注就業情勢。

全美互惠保險公司（Nationwide）資深經濟學家艾爾斯（Ben Ayers）在報告中寫道，「近幾個月通膨降溫，聯邦公開市場委員會（FOMC）官員9月集會時，就業市場數據更添重要性。」充分就業及穩定物價，是Fed雙重法定職責。