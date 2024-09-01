有颱風要來了！天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，菲律賓東南方的熱帶擾動，明天或周二可能增強成輕颱「摩羯」，預估路徑有2種可能，若高壓強、颱風逐漸向西偏向南海，台灣只會受外圍環流影響；若是高壓弱，颱風將北上往台灣靠近，全台風雨從周三起逐漸加大。

吳聖宇今天在臉書發文，今天到周二北部、東半部多雲到晴，高溫34～36度，中部以南山區易有午後雷陣雨，周三（4日）之後天氣變動比較大，目前在菲律賓東南方有熱帶擾動正在發展，有可能在今天先發展為熱帶性低氣壓，明、後天（2、3日）繼續增強為輕度颱風「摩羯」。

吳聖宇說，「摩羯」未來路徑大致會先朝向菲律賓呂宋島至巴士海峽一帶靠近，周三（4日）來到呂宋島北部或巴士海峽，之後變化很大，有可能逐漸向西偏轉趨向南海移動，也有可能繼續緩慢北上往台灣陸地靠近，兩者之間對於台灣天氣的影響程度差異非常大。

吳聖宇表示，若是颱風逐漸偏向南海，台灣只會受到它外圍環流影響，迎風面地區降雨機率高，但若是繼續向台灣靠近，那麼各地風跟雨的影響程度將從周三（4日）之後就會逐漸加大。

吳聖宇說，未來颱風是否繼續逼近的關鍵點在於台灣北方太平洋高壓對它的導引程度，若是高壓明顯壓制並導引它向西移動，那麼趨向南海的機會就比較高；反之，高壓弱則可能繼續緩慢向北接近台灣，未來這1、2天內的預報變化，還有熱帶擾動的發展情況都需要密切觀察，要注意最新天氣預報資訊。