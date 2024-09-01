台中市市警局一分局大誠分駐所日前獲報，民眾稱在中區三民路與光復路口，有一名老婦在婚紗店前不斷徘徊，疑似迷途需要協助。大誠分駐所巡佐宋忠信及警員賴韋儒獲報後迅速趕抵，並成功協助老婦平安返回醫院就診。

據了解，上周一（19日）晚間7時許，93歲賴姓老婦前往醫院就診時，由於等候時間過長，因為不耐久候便離開醫院。不料，當她行經光復路與三民路口時，卻迷失方向無法返回醫院，便在一家婚紗店前在徘徊，熱心民眾見狀，擔心老婦安危，便打110起警方協助。

巡佐宋忠信及警員賴韋儒到達現場後，見老婦身上未攜帶任何身份證件，無法得知其身分及聯絡方式。經耐心安撫老婦，並仔細觀察時發現，她的手腕上繫有一個手環，上面有的醫院的候診編號。

宋、賴兩員隨即透過該該編號聯繫醫院，確認老婦為該院病患，在與醫院確認後，立即通知救護車協助，護送老婦安全返回醫院進。警方也聯繫老婦的家屬，讓家屬得以趕到醫院陪同，確保老婦得到妥善照護。

第一警分局呼籲，家中長者若有記憶力衰退情形發生，建議家屬在其衣服上繡上姓名及聯絡電話，或讓其佩戴防走失手環、愛心手鍊等識別物品，以便在長者迷途時，能夠迅速聯繫到家屬，協助安全返家。

同時，也提醒家屬平時應多關心與陪伴長者，注意其日常活動，防止類似情況發生，避免造成不必要的危險。第一分局將持續秉持「服務為本、安心為民」的理念，致力於維護轄區居民的安全與福祉。