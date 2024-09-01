民眾黨主席柯文哲昨（8月31日）晚因京華城案遭檢方聲押禁見，預計於今日下午召開羈押庭。擁有北京清華大學法學博士學位的國民黨前立委蔡正元指出，若要羈押柯文哲，必須滿足3個條件。

蔡正元昨在政論節目《中天辣晚報》表示，《刑事訴訟法》第228條第4款規定，被告經傳喚、自首或自行到場者，檢察官於訊問後認有羈押之必要，得予逮捕，並將逮捕所依據之事實告知被告後，聲請法院羈押之，因此接下來將會是柯文哲與檢方間的大鬥法。

「羈押庭是決定要不要羈押，不是有沒有犯罪」，蔡正元說，被告是否被裁定羈押需滿足以下條件，首先，被告要被控犯下刑期5年以上的重罪；再來，被告有逃亡之虞；第三，被告有串證之虞。蔡正元解釋，在串證方面的認定，是要符合有重大罪刑行為，因若是不重要的罪刑，如交通違規被開罰單，不會有串證必要。

蔡正元指出，檢方如果認為柯文哲有收賄的嫌疑，那就會往《貪污罪》方向偵辦，另外，對於構成此罪條件之一的「圖利」行為定義，蔡說明，所謂的圖利不是只給特定對象好處，還連帶涉及到明顯不法行為，而若讓特定對象得利但行為合法，如某地方首長優先整修友人家門前的馬路，則不符合條件。

★未經判決確定，應推定為無罪。