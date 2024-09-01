前副總統呂秀蓮今舉行第一屆「全國民間國是會議」，她提到台灣現況時表示，真正的民主需要健康、健全公民社會，更需要完善憲法、公平選舉，以及清廉負責任的政治人物。呂秀蓮說，台灣民主一路走來顛頗，原以為已有相當成就，但最近看到司法大刀一動起來，各黨難免有人要面對司法，但她覺得，這也許是好的開始，並提及自己當初是從黑牢出來進入總統府，但有些人是享受官位再到牢裡，兩者不太一樣。

對於民間國是會議，呂秀蓮強調，希望隔著凱達格蘭大道，讓總統府的人聽得到民間聲音，她很客氣提出邀請，對方沒有來，但該講的話、意見依然要表達，她希望司法獨立、政府廉能，除了政黨本身要自清自律外，還有媒體問題。

呂秀蓮說，全世界政府最起碼的天職就要確保國家安全、社會安定、人民安全，為達到三安應該促進三和，必須要做到族群和諧、政黨和解，才有可能做到兩岸和平，「選舉是一回事、選後不同政黨應該用民主，不應用民粹方式溝通意見」，而當前最大威脅就是兩岸軍事緊張。

另外，該會議也向總統賴清德提出具體建言，盼能效法前總統李登輝召開「正式國是會議」，依比例原則及民主程序共商國是，以形成台灣共識取代92共識，並組派代表團向北京當局及國際社會宣達2340萬台灣人民的真正最新民意，呂秀蓮認為化干戈為玉帛才是真正的台灣共識。